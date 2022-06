Passerende fietsers getrakteerd op applaus

De nationale applausactie is een initiatief van de Fietsersbond. Ook de Fietsersbond Voorkempen, waarvan het gebied zich uitstrekt over Wijnegem, Schilde, Zoersel en Malle, nam daaraan deel. Terwijl vorig jaar nog geapplaudisseerd werd in Wijnegem, schoof de lokale fietsersbond deze keer op naar Schilde. De fietsers werden tussen 7 uur en half 9 aangemoedigd de fiets te blijven nemen. “Dat is belangrijk voor het milieu”, aldus voorzitter Gert Stynen. “Onze actie vraagt ook aandacht voor de veiligheid. Zo willen we bij de gemeente Schilde de staat van het fietspad langs de N12 in het dorp aankaarten, want die is bedroevend. Langs de andere kant applaudisseren we voor de plannen van het lokaal bestuur fietsstraten in te richten. Ook zijn we tevreden met de gloednieuwe schoolroutekaart van de gemeente.”