Paddenoverzet in Schilde is begonnen: “Weersomstandigheden voorlopig nog niet ideaal”

Antwerpen Na razendsnel­le uitverkoop geeft Simon tickets weg voor ‘het GROTE Laatste 100 dagen Feest’: “Tomorrow­land-achtige toestanden”

Vorig jaar verkocht ‘het GROTE Laatste 100 dagen Feest’ in nachtclub Ikon uit op één week tijd, dit op één uur. Voor organisator Simon Ooms reden genoeg om er maar een tweede avond bij te plakken. Zo kunnen zesdejaars uit de provincie Antwerpen - en daarbuiten- op 3 én 4 februari de benen losgooien in bijzijn van Flo Windey, Jamie-Lee en Louis XIV: “Elk jaar wordt het feest een beetje zotter”, zegt Ooms, die uitlegt wat je allemaal kan verwachten en hoe je via HLN.be een van de 20 gratis tickets kan bemachtigen.

10:14