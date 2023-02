Nieuwe expo in Museum Albert Van Dyck toont klei in al haar facetten

Drugscrimi­neel liet vanuit de gevangenis familie coke uit de Schelde vissen: “Opgegroeid van een vriendelij­ke jongen tot een echte gangster”

Drugscrimineel Yannick W. is veroordeeld tot een bijkomende straf omdat hij vanuit de gevangenis per smartphone zijn drugshandel verder organiseerde. Voor zijn lucratieve zaakje schakelde ‘Flash’ zowat zijn hele familie in. Zijn schoonbroer en een vriend probeerden met een rubberboot cocaïne uit de Schelde te vissen en handlangers moesten 3,7 ton coke uit containers in de haven halen. Zijn moeder en stiefzus hielpen hem de cocaïne aan de man te brengen. Ontdek hier hoe een brave jongen compleet ontspoorde en nu al voor 21 jaar achter de tralies moet.