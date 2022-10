Nieuwe beweging pleit voor volledige toegang tot historisch pad tussen twee dorpscentra

Betonijzeren draad

Voor het eerst samenkomen deed dorp24 afgelopen zondag op de Dag van de Trage Weg. Van die gelegenheid maakte de beweging gebruik om een wandeltocht te doen langs en naar het Kluiskerkpad in het Hof ter Linden. Terwijl één groep in Schilde vertrok, nam de andere niet geheel toevallig wijk Hertebos in ‘s-Gravenwezel als startlocatie. “Het park heeft twee toegangen langs de Boterlaarbaan. Om de vier andere toegangen langs de Wijnegemsteenweg te bereiken moeten wandelaars en fietsers telkens die gevaarlijke en zebrapadloze baan oversteken. Via de wijk Hertebos is zelfs geen enkele toegang. Daar is wel een poortje, al staat daar al geruime tijd een betonijzeren vlechtdraad voor. De platgetrapte omheining naast het poortje wijst erop dat onbekenden geregeld via de Jachthoornlaan het bospad naar het originele Kluiskerkpad proberen te bereiken. Al is dat volgens de eigenaar van het kasteel onwettig. De groep uit ‘s-Gravenwezel had dus geen andere keuze dan langs de gevaarlijke Wijnegemsteenweg het park legaal binnen te stappen om daar de groep uit Schilde te vervoegen”, vertelt Peter Van Achteren van dorp24.