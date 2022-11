Nieuwe beweging helpt Sinterklaas een handje door speelgoed in te zamelen

Schilde Nieuwe beweging pleit voor volledige toegang tot historisch pad tussen twee dorpscen­tra

Vanuit CD&V, Groen en geëngageerde inwoners is de nieuwe beweging ‘dorp24’ ontstaan in Schilde. Haar eerste wapenfeit was een wandeling langs en naar het Kluiskerkpad. Met de actie vraagt het collectief om die weg op kasteeldomein Hof ter Linden ook toegankelijk te maken via de wijk Hertebos, waar je vandaag de dag voor een afsluiting komt te staan.

19 oktober