Nieuw zebrapad over Turnhoutsebaan richting ‘t Parkske: “Meest dringende plek”

De gemeente had al aan het begin van de legislatuur in haar periodiek overleg met het Agentschap voor Wegen en Verkeer gevraagd om op die plek een zebrapad te leggen op de gewestweg. “De nood was daar groot aan, want er is daar een pocketparking, een kinderopvang, ‘t Parkske en gefrequenteerde handelszaken zoals een bakker en een slager. Er steken heel wat mensen over. Dit was de meest dringende plek, al is het niet zo dat er nergens anders nog zebrapaden zouden kunnen bijkomen. We gaan dat bespreken bij de heraanleg van de Turnhoutsebaan”, zegt Verhulst.