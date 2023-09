Niet langer aan 90 km/u over Houtlaan razen: maximale snelheid wordt weldra beperkt tot 70 km/u

DE ZOMER VAN … de verwoesten­de tornado die Oostmalle in puin legde: “Auto’s vlogen als lucifer­doos­jes door de lucht”

25 juni 1967. Oostmalle viert feest, want de zevende zoon uit het gezin Kenis-Druyts werd gedoopt. De feeststemming sloeg echter om toen een verwoestende tornado door het dorp raasde en zelfs de spits van de kerktoren blies. “Plots werd het pikdonker. Het lawaai was enorm. Ik dacht dat het gedaan was met de wereld”, herbeleeft Gaston Bosmans (73), die als 17-jarige op het plein stond. We blikken terug op de nachtmerrie waarbij 117 huizen in Oostmalle vernield werden.