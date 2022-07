Na onaangename verrassing heeft Scouts van ‘s Gravenwezel nieuwe kampplaats gevonden

SchildeDe leiding van Scouts Wezel uit ‘s-Gravenwezel (Schilde) is vrijdag vol enthousiasme vertrokken naar Hotton nabij Durbuy om hun kamp voor te bereiden. De jeugdbeweging kwam al snel voor een onaangename verrassing te staan. Hun bivakplaats bleek door méérdere groepen geboekt te zijn. “We hebben intussen een kampplaats gevonden in Chiny”, vertelt groepsleider Hannes Vanlouwe opgelucht.

Voor het eerst in lange tijd trekt Scouts Wezel deze zomer nog eens met alle takken op groepskamp. Voor de honderdvijftigtal leden had de leiding in 2020 een groot terrein vlakbij de Ourthe gevonden dat ze van een boer konden huren. Onderweg naar de kampplaats ontvingen ze al berichten dat er dubbele boekingen waren bij een boer in Hotton. De leiding voelde de bui al hangen.

Nood aan schaduw

Wat bleek? De Scouts van Bonheiden had het terrein al ingepalmd. Onder meer Scouts Oosterveld uit Wilrijk en Scouts Wezel bleken bedrogen te zijn. “Hij deed alsof het niet zijn schuld was, maar we voelden ons in het zak gezet”, zegt Hannes Vanlouwe, groepsleider van Scouts Wezel. “De boer bood ons nog een ander veldje aan. Dat volstond echt niet aan onze vereisten.”

Quote Eigenlijk zouden we een schadever­goe­ding moeten vragen voor de extra onkosten. Al gaan we dat allemaal nog bekijken. Het belangrijk­ste is dat we een nieuwe kampplaats hebben gevonden Hannes Vanlouwe, Groepsleider van Scouts Wezel

De leiding van Scouts Wezel besloot meteen op zoek te gaan naar een andere locatie. Er werd onder meer een oproep op Facebook gelanceerd. De zoektocht was niet makkelijk. De eerste ongeveer tien plekken die bezocht werden, bleken niet geschikt. “Ons kamp voor de leden begint maandag. Het beloven warme dagen te worden. Dan is water in de buurt en schaduw wel nodig.”

Extra werk

De collega’s van Scouts Schilde sprongen in de bres. “Via de boer van wie zij hun veld huren, hebben we een nieuwe kampplaats gevonden in Chiny”, klinkt het bij Scouts Wezel. Het dorp ten oosten van Bouillon ligt weliswaar tachtig kilometer van Hotton. “We zijn wat voorbereidingstijd verloren. En er komt wat extra werk bij kijken. Zo moeten we treintickets en ook de routes voor de tweedaagse aanpassen. Onze camions vanuit Hotton hierheen krijgen wordt ook nog een uitdaging.”

De jeugdbeweging betaalde 2.500 euro voorschot aan de boer in Hotton. Dat hoopt ze met steun van Scouts & Gidsen Vlaanderen te recupereren. “Eigenlijk zouden we ook een schadevergoeding moeten vragen voor de extra onkosten. Al gaan we dat allemaal nog bekijken. Het belangrijkste is dat we een nieuwe kampplaats hebben gevonden”, besluit Hannes met een positieve noot.

