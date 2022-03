N-VA Schilde heeft voor het eerst vrouwelijke voorzitter

ANTWERPEN Na lunchbars en restau­rants nu ook eerste café op Nieuw Zuid: “Den Tripel moet een bruine kroeg worden in een hippe buurt”

Het enige wat de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid momenteel nog mist, is een café. Daar komt deze maand verandering in met ‘Den Tripel’. Het café moet de perfecte combo vormen tussen een authentieke, Vlaamse, bruine kroeg en een hippe ‘state of the art’-pub zoals het hoort op het trendy Nieuw Zuid. “Een typisch volkscafé waar iedereen zich kan thuis voelen in een hippe buurt.”

4 maart