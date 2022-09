Museum Albert Van Dyck pakt uit met nieuwe opstelling voor vaste collectie

De vernieuwde opstelling van de vaste collectie in het Museum Albert Van Dyck is opgezet om te prikkelen. Via deze opstelling opent het museum nieuwe perspectieven op het leven en werk van de kunstschilder, die de laatste twintig jaar van zijn leven in Schilde woonde. Eens binnen kun je als bezoeker bij ruim dertig kunstwerken meer informatie en anekdotes oproepen via je smartphone of tablet.