Midzomernachtwandeling vertelt ludiek de eeuwige strijd tegen tand des tijds

De titel zinspeelt op de werkwoordsvorm voor een actie in het verleden die niet voltooid is, wat nogal contradictorisch aanvoelt. “De mens heeft altijd getracht de tijd te beheersen, tegen te houden of geprobeerd eraan te ontsnappen. Denk maar aan het levenselixir van de Chinezen. Zelfs Einstein had zijn theorie over tijd. Rond dat thema draait ons verhaal, met een zatlap uit Schilde als centraal figuur”, vertelt Paul Vekemans van Scilla. “Ook de fontein van de eeuwige jeugd komt aan bod. Uit de volkse legendes putten we dan weer het verhaal dat een paar zatten uit Schilde alle wijzers van de kerk probeerden te stelen, zodat de tijd zou stoppen. We gaan de kerk nog reconstrueren in een exemplaar van zestien meter hoog. Op een andere plek staat ook al een grote klokkentoren.”