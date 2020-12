Man (54) uit Schilde vermist sinds kerstdag

Op bezoek bij lokale brouwers: 2930.Beer in Brasschaat. “Trots dat we na amper twee jaar al in de prijzen zijn gevallen”

9 december Luud van Dijke startte twee jaar geleden met ‘2930.Beer’ met de bedoeling zijn passie voor bier te delen met Brasschaat en de wereld. Twee jaar later zijn Ludiek en Griffioen gelanceerd en met succes. En niet alleen in Brasschaat, want de twee bieren scoorden een gouden medaille op de jongste editie van de European Beer Challenge in Londen. “Ons derde bier staat ook klaar om in de lente gelanceerd te worden als alles weer wat normaler is.” Lees hier de andere reportages over Kempense en Noord-Antwerpse bieren en brouwerijen.