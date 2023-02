Maag- en darmspecialist Luc Colemont geeft lezing over darmkanker: “Kennis delen kan levens redden”

Brussel/Antwerpen/Beerse/Kasterlee/Leuven Negen betrokke­nen bij Chinees prostitu­tie­net­werk in de cel dankzij grote an­ti-mensensmok­kel­ope­ra­tie

De federale politie is maandagnacht binnengevallen op verschillende locaties in de Brusselse Alhambrawijk. Daar zouden ze een mensensmokkelnetwerk met Chinese prostituees hebben opgerold. Dat gebeurde in kader van een de van grootste anti-mensensmokkeloperaties sinds jaren in de Chinese prostitutiebranche. Negen personen werden voor de onderzoeksrechter gebracht en in de cel geplaatst.

8 februari