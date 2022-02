Leerlingen luchten hun hart bij koningin Mathilde: “Zo blij dat ik eindelijk over pesterijen kon praten”

SchildeIn het kader van de ‘Week tegen Pesten’ kwam koningin Mathilde donderdagvoormiddag op bezoek bij het GO! SBSO Zonnebos campus ‘s-Gravenwezel (Schilde). Ze nam haar tijd om in gesprek te gaan met de middelbare scholieren. De 18-jarige Nathan onthulde haar dat ook hij te maken krijgt met pestgedrag. Ook Guillame bekende voor het eerst dat hij gepest wordt.

Omdat de school voor bijzonder secundair onderwijs (SBSO) met een campus in ‘s-Gravenwezel, Brasschaat en Schoten regelmatig geconfronteerd werd met pestgedrag, is er een stevig antipestbeleid uitgewerkt. Voor die inspanningen kreeg de campus ‘s-Gravenwezel in kader van de huidige ‘Week tegen Pesten’ nog een zilveren ‘Pesten, dat kan niet’-prijs.

De pionier mocht donderdagvoormiddag ook aan koningin Mathilde tonen hoe de problematiek op school aangepakt wordt. De Koninklijke Hoogheid schoof mee aan tafel voor het antipestspel, een variant op ganzenbord waarbij vragen of stellingen op kaartjes de conversatie preventief op gang brengen en ook pesters aan het denken zet.

Herkenbaar

Daarna bekeek koningin Mathilde samen met de jongeren naar een video waarin Tuur (14) vertelt over de impact van pesten. Daarin getuigt hij dat hij op school geen emoties liet zien, maar zich thuis wel op zijn kamer afzonderde. Na het filmpje vroeg de koningin wat de leerlingen ervan vonden. “Ik herken dat. Dat gebeurt bij mezelf ook. Ik heb daar al met mijn ouders over gepraat, maar veel helpt het niet”, zei een jongen met de naam Guillame onverwacht. Bezorgd vroeg de koningin of hij dat kon bespreken met mensen op school. “Dat je dit nu zegt, is een eerste stap”, zei ze tegen de jongen. Het pestprobleem zou zich buiten de school situeren, al liet GO!SBSO Zonnebos wel weten ermee aan het werk te gaan.

Quote De oprechte betrokken­heid en ware interactie van koningin Mathilde met onze leerlingen heeft ertoe geleid dat ze het pesten durfden benoemen Machteld Aerts, Directrice

Nathan (18) kon zijn hart luchten eveneens luchten bij de koningin. Ook hij heeft last van pesterijen. “Het was heel fijn dat ik eindelijk over mijn gevoelens durfde te praten. Het gesprekje met de koningin heeft echt geholpen. Ik ga ermee voort naar de leerlingenbegeleiding”, zei hij aan onze redactie. Leerlinge Kaitlynn (16) kon het bezoek eveneens appreciëren. “Ik dacht dat ze zoals op televisie op een wat strengere manier in haar koninklijke titel zou blijven. Maar ze was heel zachtaardig en lief”, klinkt het. “Ze wilde ons echt begrijpen”, vertelt scholier Alexandre (19).

Volledig scherm Mathilde met Nathan © Photo News

Jongeren met een rugzak

Directrice Machteld Aerts: “Door haar oprechte betrokkenheid en ware interactie met de leerlingen heeft koningin Mathilde heel wat teweeggebracht. De wijze waarop ze aanwezig was, heeft er zelfs toe geleid dat leerlingen het pesten durfden benoemen. Totaal onverwacht is het niet. Het zijn toch wel jongeren met een rugzak die ondersteuning nodig hebben. Elke dag zetten we in op sociale vaardigheden”, zegt ze. “Het kwam wel wat onverwacht dat ze er voor het eerst over praatten tijdens het bezoek van koningin Mathilde. Verveeld zitten we er niet mee, want het toont op een eerlijke manier het leven zoals het is op school. Al gaan wij met de naar boven gekomen pestproblemen uiteraard aan de slag.”

Als afsluiter van het bezoek kreeg de koningin nog een demonstratie hippotherapie te zien. De school beschikt over vier paarden, die vooral in staat zijn om de leerlingen tot rust te brengen. “Je kan er al je emoties bij kwijt”, besluit leerling Engy (15).