Kinderdagverblijf gesloten op bevel van burgemeester en Agentschap Opgroeien: “Ernstig bezorgd over veiligheid kinderen”

“Op vrijdag 26 augustus werd naar aanleiding van een melding een mogelijk onveilige situatie in privékinderopvang Uk & puk door lokale politie Voorkempen vastgesteld”, zo laat de gemeente Schilde weten. “Om veiligheidsredenen werd door waarnemend burgemeester Olivier Verhulst beslist de kinderopvang per direct en voorlopig te sluiten. Na een hoorzitting op maandag 29 augustus werd door het Agentschap Opgroeien beslist de vergunning tot uitbating tijdelijk te schorsen.”

“Ik kan bevestigen dat we deze opvang inderdaad geschorst hebben”, aldus Nele Wouters, woordvoerster van Agentschap Opgroeien. “Dat hebben we gedaan met enige hoogdringendheid omdat we ernstig bezorgd waren over de veiligheid van de kinderen die daar werden opgevangen. We kunnen niet ingaan op de redenen waarom de sluiting moest plaatsvinden, maar ik kan wel al melden dat we met de gemeente hebben afgesproken om de einddatum van de sluiting te zetten op 30 november. Het gaat hier dus wel degelijk om een tijdelijke maatregel.”

Quote In principe blijft het verblijf drie maanden gesloten, maar er loopt op dit moment een overname­pro­ce­du­re waarvoor ook al een vergunning is aange­vraagd. Zodra die verkregen wordt, kan het pand weer opengaan Burgemeester Dirk Bauwens

Burgemeester van Schilde Dirk Bauwens (N-VA) bevestigt dat. “Ik kan niet meer zeggen dan dat de sluiting te maken heeft met de situatie rond een medewerker van de opvang. In principe blijft het verblijf drie maanden gesloten, maar er loopt op dit moment een overnameprocedure waarvoor ook al een vergunning is aangevraagd. Zodra die verkregen wordt, kan het pand weer opengaan.”

Opvangtekort in Vlaanderen

Voorlopig is er dus nog weinig duidelijkheid over de beweegredenen. Het meest acute probleem valt nu op de schouders van de ouders van de 25 kinderen die ondergebracht werden bij Uk & Puk. “We begrijpen heel goed dat dit een ingrijpende maatregel is voor de betrokkenen, ook voor de ouders”, aldus Wouters. “Zij moeten nu op zoek naar een alternatief en we weten dat dit in Vlaanderen niet evident is, aangezien we kampen met een tekort. Ik kan enkel maar benadrukken dat we deze maatregel genomen hebben in het belang van de kinderen.”

De gemeente Schilde ziet dat probleem ook in en besloot een duit in het zakje te doen. “Normaliter is het aan de ouders om zelf opvang te voorzien voor hun kinderen”, legt Bauwens uit. “Maar in dit geval kozen we ervoor om daarbij te helpen. We hebben voor een aantal gezinnen ruimte voorzien binnen onze eigen opvanginitiatieven. Meer bepaald in twee dagverblijven die we zelf uitbaten: Het Appeltje en ‘t Wezelke. Vroeger waren die geschikt voor occasionele opvang, maar nu hebben we hen voorzien voor permanente opvang.”

De ouders van de betrokken kinderen kunnen voor doorverwijzing naar een andere kinderopvang terecht bij lokaal loket kinderopvang Voorkempen. Dit kan via het mailadres kinderopvang@huisvanhetkindvoorkempen.be of telefonisch via het nummer 0470 215 195.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.