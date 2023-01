KIJK. Waterlek doet brug over kanaal in Schilde instorten

De Oudebaan in Schilde, een secundaire weg die vooral gebruikt wordt door buurtbewoners en landbouwers, is gedeeltelijk afgesloten. De kleine brug over het antitankkanaal is volledig ingestort. “Er was ter hoogte van het kruispunt Oudebaan - Prins Boudewijnlaan een waterleiding gesprongen”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). “Daardoor is er en grondverzakking ontstaan en kwam de stabiliteit van de brug in gevaar. De brug is uiteindelijk ook ingestort. Het gaat om een weg die wel door buurtbewoners en landbouwers wordt gebruikt, maar die zullen tijdelijk moeten omrijden. Daarvoor zullen we tijdelijk verkeersmaatregelen moeten nemen. Maandag gaan we met onze diensten bekijken hoe we de brug kunnen herstellen, maar dat gaat vermoedelijk heel wat tijd in beslag nemen.”