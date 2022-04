Jong Vld zet senioren in de (paas)bloemetjes

De jonge liberalen nemen dit initiatief al 17 jaar lang. In totaal werden er vrijdag 260 bloemetjes geleverd. Vanwege de coronapandemie werden die aan de bewoners uitgedeeld door het personeel. “Het was fijn wanneer een inwoonster zei dat ze blij was dat de jongeren de ouderen niet vergeten”, zegt voorzitter Laurenz Van Ginneken. “Hoe kunnen we ze vergeten? We lijken harder op elkaar dan we vaak zelf denken. De senioren worden niet voor niets de tweede jeugd genoemd. We kijken al uit naar volgend jaar, wanneer de paasbloemetjesactie hopelijk weer kan zoals vroeger!”