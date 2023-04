Jong Vld zet senioren in de (paas)bloemetjes: “Al voor het achttiende jaar op rij”

Parket opent onderzoek naar moord op Roemeen (37) in Antwerpen: “De huisbaas wist niet dat die man daar woonde”

Het parket is een onderzoek gestart naar de moord op de 37-jarige Ion P. in een studio in Antwerpen. P. had de Roemeense nationaliteit. Een huisgenoot van het slachtoffer verwittigde de politie en er werd meteen een onderzoek gestart. Volgens een bovenbuurvrouw had er zich zondag ook al een incident voorgedaan. “Hij riep ‘Police! Police!’. Even later werd het weer muisstil.”