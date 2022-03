Jong N-VA houdt inzameling voor Oekraïne in Schilde

ANTWERPEN Jeugdboe­ken­maand ingezet met groot openings­feest in Permekebib: “Samen lezen zorgt voor verbinding”

Ook in Antwerpen is de Jeugdboekenmaand officieel van start gegaan. Iedereen Leest en het Antwerpse stadsbestuur hebben de krachten gebundeld voor de 51e editie met als thema ‘helden en schurken’. Zaterdag was er veel belangstelling voor het grote openingsfeest in en rond de Permekebibliotheek. “Het is bijzonder fijn te ervaren hoe bibliotheken zoals Permeke hun gangmakersrol opnemen om meer kinderen aan het lezen te krijgen.”

27 februari