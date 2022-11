Jeugd beleeft Dag van de Wetenschap met workshops in Schilde

Massenhoven Vrachtwa­gen rijdt in op file in Massenho­ven: E313 richting Antwerpen opnieuw vrijge­maakt

Op de E313 is deze voormiddag een ongeval gebeurd in Massenhoven richting Antwerpen. Een vrachtwagen zou daarbij op een file ingereden zijn. De weg was er een tijdlang volledig versperd, maar iets na de middag is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt en kan het verkeer weer passeren.

12:58