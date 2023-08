Inboedel horecazaak Baron Gaston wordt online geveild

Politie pakt na wilde rit door Deurne en botsing tegen politiewa­gen twee verdachten op met cocaïne en heroïne

In Deurne, nabij de Drakenhoflaan, rekende het wijkondersteuningsteam Oost twee verdachten, 37 en 18 jaar oud, in. De eerste verdachte ontweek een politiecontrole, wat resulteerde in een aanrijding en achtervolging. Uiteindelijk botste de bestuurder tegen een politieauto, waarbij in zijn voertuig drugs en geld werden aangetroffen. Bovendien bleek de man onder invloed van drugs te zijn. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en zowel de auto, het geld, de heroïne als de cocaïne werden in beslag genomen. De tweede verdachte had in een andere zaak ook een grote hoeveelheid drugs en cash geld op zak.