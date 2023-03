IN BEELD. “Rugby, het nieuwe hockey”: 250 jeugdspelers strijden in groot rugbytoernooi

250 kids van over heel België in 23 ploegen. Dat was het rugbytoernooi bij Diabolos in Schilde dit weekend. “Onze prachtige sport is de voorbije jaren enorm aan het stijgen in populariteit. Rugby is onderweg om het nieuwe hockey te worden.”