IN BEELD. Bekend Vlaanderen opent nieuwe sneakerwinkel van deejay in Schilde

Schotense dj lanceert single samen met wereldster Afrojack: “Ik kan de track meteen draaien in Milaan”

Voor veel opkomend draaitalent is mogen samenwerken met de beroemde Nederlandse dj Afrojack wellicht een natte droom. Al is dat voor Julian Cross de realiteit. De 25-jarige discjockey uit Schoten heeft vrijdag zijn nieuwe single ‘All I Need’ gereleaset, waaraan Afrojack heeft meegewerkt. “Het is een unieke kans om al twee jaar met hem samen te mogen werken”, glundert Julian, die onder de vleugels van de wereldster voort sleutelt aan zijn debuutalbum.