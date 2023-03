Hoge veiligheidsblokken in Schilde eisen levens van drie reeën: “Door ‘Berlijnse Muur’ zitten ze in de val”

Sheena van Thé o d’Or verkozen tot horecaper­soon­lijk­heid van het jaar

Met haar eigen koffie- en theehuis deed Sheena Janssen (33) haar droom in vervulling gaan. Vier jaar later runt ze Thé o d’Or langs de Turnhoutsebaan in Schilde nog steeds vol passie. Daarvoor werd ze maandagavond beloond, want ze werd uitgeroepen tot ‘horecapersoonlijkheid van het jaar’ op de ‘Nacht van de Hospitality’. “Ik had helemaal geen speech voorbereid”, herbeleeft Sheena haar verbazing.