“Het is oké, slaap maar, je vindt dit leuk”: voormalig N-VA-politicus (25) veroordeeld voor verkrachting van twee jonge vrouwen

Noordrand Antwerpen Inwoners noordrand hielden zich massaal aan coronare­gels: slechts enkele pv’s voor vuurwerk en amper lockdown­feest­jes

1 januari In de verschillende politiezones in de noordrand van Antwerpen werden tijdens de nacht van oud op nieuw heel wat extra ploegen ingezet, maar uiteindelijk werd het jaar 2021 vrij rustig ingezet. Wel werden er pv’s opgesteld voor het negeren van de avondklok en het bezit of afsteken van vuurwerk. In Malle is een lockdownfeestje van 10 jongeren stilgelegd. Ze waren stevig aan het vieren in een chalet.