Hélène (26) kroont zich tot beste jonge Nederlandstalige spreker van ons land

De erudiete Hélène was in de middelbare school een vaste waarde op het schooltoneel. “Ik hou daarnaast echt van discussiëren en debatteren met vrienden. Bij de Vlaamse debatwedstrijd van de Humanistische Jongeren (HUJO) ben ik altijd vrijwilliger geweest. Als er op de universiteit gepresenteerd of gemodereerd moest of moet worden, deed ik dat altijd graag”, vertelt ze. Momenteel is de ‘s-Gravenwezelse bezig aan haar master in de filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Tegelijkertijd werkt ze voor de sociaal-culturele organisatie Humanistisch Verbond als educatief medewerker, voornamelijk in Brussel.

Smurfin

Ondanks die achtergrond had ze nooit eerder deelgenomen aan de wedstrijd van Publiq. Het was haar laatste kans, want meedoen kan maar tot en met de leeftijd van 26 jaar. “Bij HUJO werd gezegd dat het echt iets voor mij zou zijn. Ik heb dan een filmpje met een speech van drie minuten ingestuurd. Daarin stelde ik dat de Belgen hun geschiedenis en founding fathers niet kenden. De boodschap was uiteindelijk dat Vlamingen en Walen elkaar door de taal misschien niet begrijpen, maar dat er eigenlijk niet zo veel verschillen zijn en dat onze gedeelde geschiedenis met onder meer de Belgische revolutie ons een beetje zou kunnen herenigen.”

Quote Met ludieke thema’s wil ik op een activisti­sche manier jongeren toch dieper doen nadenken over zaken in de maatschap­pij. Hélène Lambrechts, Winnares van welsprekendheidswedstrijd

Met haar betoog probeerde Hélène ook het publiek te begeesteren, wat naast de inhoud eveneens een cruciale factor is in de welbespraaktheid. Dat lukte. Ze stootte door naar de halve finale. “Daarin heb ik op een ludieke manier het smurfendorp besproken. Grote smurf is de leider en brilsmurf is slim. De enige vrouwelijke smurf, smurfin, is enkel knap. Daaraan heb ik het heersende schoonheidsideaal gekoppeld. Met ludieke thema’s wil ik op een activistische manier jongeren toch dieper doen nadenken over zaken in de maatschappij.”

Zwarte leeuwen in het gras

Ze schopte het tot de laatste acht kandidaten, vier Nederlandstaligen en vier Franstaligen. Vorige week woensdag was het tijd voor de grote finale. Hélène belandde in een team met Valentine Barthélemy uit Luik. Ze kregen drie uur de tijd een speech uit te werken over het Belgisch paviljoen op een toekomstige wereldtentoonstelling in Brussel. “We hadden meteen een goede connectie. Allebei spraken we zowel Frans als Nederlands.”

Die redevoering moesten ze brengen voor een jury bestaande uit komiek Dena Vahdani, komiek Jérome de Warzée, politicoloog en VUB-professor Kris Deschouwer, politicoloog Fatima Zibouh, voormalig rechter en vice-voorzitster van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Françoise Tulkens, redenaar Dietmar Hertsen, slammer Najad en VRT-journaliste Helen Goedgebeur. “Het Brussels parlement inclusief cabines voor tolken was op zich was al imponerend. En dan zat de jury van heel dichtbij naar je te kijken. Voor de speech hadden we veel stress, maar eens we daar stonden, vulden we elkaar aan. We waren goed op elkaar afgestemd”, zegt Hélène. “De jury hebben we bijna zoals in een circus meegenomen naar het Belgisch paviljoen. Humor kwam daar ook aan te pas. We hebben in het begin gewaarschuwd voor de zwarte leeuwen en rode hanen in het rode gras, die niet zullen bijten, want dat doen ze enkel in het verkiezingsseizoen”, grinnikt Hélène. “België heeft een klein paviljoentje. We vallen misschien niet op in de wereld, maar we mogen er wel zijn.”

Museumpas en concerttickets

Hun kracht en samenwerking wist de jury te overtuigen. Ze werden gekroond tot beste duo. Terwijl Pol Fasy uit Brussel de titel voor beste individuele Franstalige redenaar kreeg, werd Hélène verkozen tot beste individuele Nederlandstalige spreker. “Ik ben enorm fier. Uiteraard heb ik veel te danken aan het goede team. Valentine en ik hadden hetzelfde enthousiasme. Met twee trofeeën ben ik naar huis mogen gaan, al heb ik ook een museumpas en een bon voor tickets bij de AB (concertzaal Ancienne Belgique, red.) gekregen”, zegt Hélène trots. “Als kind wilde ik altijd VRT-journalist worden. Ik ben momenteel met mijn job ook bezig met debatten en lezingen, maar mijn stoute droom blijft de nieuwe Linda De Win worden. Het politieke discours en die harde vragen durven stellen zou ik heel graag doen.”

Volledig scherm Hélène Lambrechts en Valentine Barthélemy kregen de prijs voor beste duo © Quentin Guyot