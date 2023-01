Hans Hanssen (CD&V) wil peukenbakken met vragen in straatbeeld: “Roker sensibiliseren”

Dergelijke peukenbakken verschenen eerder al in Hasselt en de Oost-Vlaamse gemeente Nazareth. Hanssen ziet ze als een ideale combinatie van twee speerpunten van het lokaal bestuur: minder zwerfvuil en roken ontraden. “Ik wil graag voorstellen om peukenbakken te plaatsen op publieke ruimtes. Daarop staan vragen met twee antwoorden. Dat kan sensibiliserend zijn. ‘Hoeveel korter is de gemiddelde levensverwachting van een roker: 5 of 10 jaar?’ of ‘hoelang duurt het eer een sigarettenpeuk is afgebroken? 15 of 20 jaar?’ zijn mogelijke voorbeelden. Het kan ook ludieker: ‘Als je de wagen niet neemt om je te verplaatsen, ga je liever te voet of neem je dan de fiets?’. Het kan ook met weetjes rond of vragen over de gemeente. Het uiteindelijke doel is de roker triggeren en sensibiliseren. Voor deze peukenbakken kan je dacht ik ook subsidies krijgen via OVAM”, besluit Hanssen zijn suggestie, die milieuschepen Olivier Verhulst (Open Vld) zal meenemen naar de uitwerking van het zwerfvuilbeleid.