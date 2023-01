Grote vraag naar opnieuw kunnen langsgaan op gemeentehuis zonder afspraak

Namens de afwezige Philippe Verschueren (Open Vld) maakte partijgenote Valérie Van Genechten duidelijk dat niet iedereen voldoende mee is met het online verhaal om een afspraak te maken. “Voor kleine praktische zaken of net iets heel dringend is het handiger even binnen te springen. De drempel kan ook wel eens te groot zijn om iets online te doen of mondeling aan de telefoon uit te leggen, want sommige problemen zijn moeilijk bespreekbaar. Op afspraak combineren met vrije inloop binnen bepaalde openingsuren zou de dienstverlening enorm ten goede komen.”

Een paspoort ophalen zou bijvoorbeeld zonder afspraak moeten kunnen, vindt N-VA-raadslid Tara Godts. Dat geldt volgens haar ook voor andere zaken die maximaal vijf minuten in beslag nemen. Ze hekelt dat dat volgens de huidige afspraken een kwartier zou duren. “Bovendien is het vandaag onmogelijk om de dag zelf een afspraak te maken. Dat is voor bepaalde zaken zeer onhandig. Wie bijvoorbeeld voor zijn of haar rijbewijs wil langsgaan, kan op voorhand niet weten of hij of zij daarvoor zal slagen.”

Daar sluit Marijke Dillen (Vlaams Belang) zich bij aan. “Voor eenvoudige zaken zou het gemeentehuis toch een aantal dagen per week open moeten zijn zonder dat je een afspraak moet maken”, vindt ze. “Wij zijn daar ook al meermaals over aangesproken door inwoners. Daarenboven heeft de cyberaanval op de Stad Antwerpen bewezen dat volledige afhankelijkheid van digitalisering niet ideaal is”, aldus Marleen Struyf (CD&V).

Dynamischer systeem

De werking op afspraak moest plotseling ingevoerd worden door de coronacrisis. “Het oorspronkelijk softwareprogramma werkt vrij rigide”, vertelt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). “Intussen hebben we een ander softwareprogramma gevonden dat veel flexibeler is. De benodigde tijd voor een afspraak kan aangepast worden. Als die afgelopen is, kan de nog overige tijd in het systeem ingegeven worden. Ook op de dag zelf kan je nog afspraken maken. Wanneer inwoners zich aanbieden aan het onthaal, kunnen medewerkers ervoor zorgen dat ze - indien er nog tijd vrij is - op hetzelfde moment nog geholpen worden. Het nieuwe systeem zal de komende weken ingevoerd worden. We zullen bekijken hoe dat werkt.”

“Op afspraak werken blijft voor het gemeentehuis de norm. Het heeft ook voordelen. Je moet niet wachten. In kader van de renovatie van het gemeentehuis wilden we naast het afsprakensysteem nog snelbalies invoeren waar je je vrij kan melden. Al zullen we vlugger opnieuw vrije momenten inlassen. Dat zal niet iedere dag van de week het geval zijn, want dat is praktisch niet mogelijk”, besluit de burgemeester.

