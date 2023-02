Geslacht Meylemans wint familietornooi volleybal in Schilde

Antwerpen Een huzaren­stuk­je: bomen van 16 meter hoog worden over muur van Rubenshuis getild

Eén raam in het Rubenshuis moest eraan geloven, maar verder zijn er vandaag negen gigantische bomen succesvol in de tuin van het Rubenshuis geplaatst. De overige 30 kleinere bomen worden de komende dagen geleverd en gewoon via de ingang naar binnen gereden. De 39 bomen zijn het begin van de heraanleg van de tuin in het Rubenshuis.

8 februari