Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Schilde vandaag

Gemeente zoekt concessie­hou­der voor iconische witte kerk

De gemeente Schilde is op zoek naar een tijdelijke uitbater voor de ‘witte kerk’ in Bergen. De kerk werd vorig jaar ontwijd en kwam in handen van de gemeente. Alvorens het gebouw en de gronden een definitieve bestemming te geven, wil de gemeente de site nog enkele jaren in concessie geven.