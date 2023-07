Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Schilde vandaag

Drugs, verboden wapens en geseinde personen gevonden: The Bucket Bar moet deuren tot nader order gesloten houden

De lokale politie Antwerpen hield in de nacht van vrijdag op zaterdag een controleactie in horecazaak The Bucket Bar, aan de Oude Koornmarkt. In het verleden zorgde de zaak al meermaals voor overlast en ook nu werden er overtredingen vastgesteld. The Bucket Bar werd daarop tot nader order gesloten.