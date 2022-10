Gemeente Schilde neemt kinderopvang Uk & Puk over en start vanaf 7 november met 't Zandmannetje

Het was de politie Voorkempen die eind augustus een mogelijke onveilige toestand vaststelde bij de kinderopvang Uk & Puk in Schilde. Enkele dagen later besloot het Agentschap Opgroeien de kinderopvang tijdelijk te schorsen. Vanaf 1 september zorgde de gemeente ook al voor noodopvang. Korte tijd later ging de opvang failliet en werd naar een overnemer gezocht. Het is nu uiteindelijk de gemeente Schilde die voor een doorstart zal zorgen. “De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de overname officieel goedgekeurd”, zegt schepen van Welzijn Marian Van Alphen. “Alle nodige documenten zijn ondertekend. Het is belangrijk, want de behoefte aan extra opvangplaatsen in onze gemeente is groot. Dat werd nog duidelijker toen Uk & Puk gesloten werd.”