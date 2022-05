Gemeente lijkt reddende engel voor Hertebos: inschrijvingen voor wijkschooltje starten op 30 mei

Zoersel Graffiti­kun­ste­naar vormt grijze nutskast om tot kleurrijke kunstkast

Een kleurrijk kunstwerk is verschenen in het begin van de Achterstraat in Sint-Antonius Zoersel, bij de rotonde op het kruispunt met de Zoerselsteenweg, de Sint-Antoniusbaan en de Medelaar. Op de grote nutskast heeft Joris Lacroix van het Leuvens kunstenaarscollectief Treepack een imker in een Benins landschap met graffiti afgebeeld. Ook andere exemplaren in Zoersel zullen in de toekomst onder handen genomen worden.

