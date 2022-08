Gemeente en ouders klussen volop aan wijkschooltje Hertebos: “Frisse start nemen in september”

Net als een vijftal krachten van de gemeentelijke dienst der werken was ook onderwijsschepen Kathleen Krekels (N-VA) woensdagmiddag volop aan de slag in het schooltje. “De drie klassen zijn helemaal leeggehaald”, vertelt ze. “Omdat er al langer getwijfeld werd of het schooltje nog opengehouden zou worden, is het gebouw de laatste jaren wel wat verwaarloosd. We hebben een heel deel al een nieuw likje verf gegeven. De verouderde elektriciteit wordt vervangen en loshangende draden worden veilig bevestigd. Er komt ook nieuwe verlichting, want de oude lampen gaven amper nog licht. Waar nodig worden nieuwe tegels aangebracht... We willen een frisse start nemen in september.”