Gele doos helpt hulpdiensten snel aan cruciale gegevens van thuiswonende 80-plussers in Voorkempen

Een sticker op de binnenkant van de koelkast maakt duidelijk dat een gele doos in de koelkast ligt. Daarin bewaren de thuiswonende senioren een medische fiche en een fiche van vermiste persoon. Andere nuttige documenten zoals een kopie van een identiteitskaart, wilsverklaring en telefoonnummers van contactpersonen kunnen eveneens in de gele doos. “Senioren blijven alsmaar langer in hun vertrouwde thuisomgeving wonen. Een val, ongeval of beroerte kan zich wel eens voordoen. Dan is medische bijstand nodig. Elke seconde kan tellen als er iets gebeurt. Dankzij de gele doos beschikken hulpdiensten zo snel mogelijk over goede informatie”, vertelt Zoersels welzijnsschepen Katrien Schryvers (CD&V).

Actualiseren

Alle thuiswonende tachtigplussers van de vijf gemeenten krijgen deze week een brief in de bus. Daarmee kunnen zij of hun familie of hulpverleners vanaf maandag 28 november gratis een gele doos gaan halen bij de apotheker, die ook meteen zorgt voor een kopie van hun huidige medicatielijst. “Het is wel belangrijk dat die informatie actueel blijft. Moest je nieuwe medicatie voorgeschreven krijgen, vraag je een nieuwe lijst om in de gele doos te stoppen”, aldus Pascale Gielen (N-VA), schepen voor Senioren in Schilde. Blanco exemplaren van de fiches kan je ook downloaden op de website van de vijf gemeenten.