Fotozoektocht leert hoe je diefstal kan voorkomen

Zandhoven/Herentals Na warm afscheid voor zus blijft Katrien (39) persoonlij­ke afscheids­vie­rin­gen plannen: “Je haalt daar zovéél meer uit”

Katrien Van den Auwelant (39) uit Zandhoven verloor een half jaar geleden haar grote zus Griet aan kanker. Een sombere kerkdienst werd het niet voor de eeuwig optimistische keramiste. Met vuurwerkstokjes en in roze kledij herdachten familie en vrienden de jonge mama. Het hartelijk afscheid was zo inspirerend voor Katrien dat ze zelf warme uitvaarten gaat plannen onder de naam ‘Glowish’. Dat doet ze in samenwerking met Kathleen Weuts (41) van Lou’k up in Herentals, die Katrien onder de arm nam voor de unieke viering van Griet.

