Fotoclub belicht bruisend verenigingsleven in Schilde

Wie onlangs doorheen de gangen van gemeenschapscentrum Werf 44 in Schilde passeerde, zag lokale verenigingen schitteren op mooie kiekjes. En dat is nog maar een voorbode van de expositie ‘Verenigingen in Beeld’ van de fotoclub ‘Vrienden van de Fotografie’. Die tentoonstelling naar aanleiding van haar vijftiende verjaardag kan je bezoeken tijdens het derde weekend van maart.

In 2022 hebben de fotografen een jaar lang de activiteiten van maar liefst 29 verschillende verenigingen uit Schilde en ‘s-Gravenwezel gevolgd. Dat heeft een uitzonderlijke verzameling creatieve en artistieke foto’s over het verenigingsleven in Schilde opgeleverd, waaraan de gemeente materiële en financiële steun heeft geleverd.

Uit die collectie hangt sinds woensdag per vereniging één beeld op groot formaat in de gangen van Werf 44. Die blijven nog een hele maand hangen. De andere beelden zullen te zien zijn tijdens de jaarlijkse grote fototentoonstelling in de grote zaal van Werf 44. Die expo staat gepland op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart. In het begeleidend programmaboekje stellen de deelnemende verenigingen zich kort voor. Een fotomontage met beelden over de activiteiten en uitstappen van de ‘Vrienden van de Fotografie’ valt te bekijken in de zalen Expo I en Expo II. Daarnaast is nog ander eigen werk van de clubleden te zien.

Vrije toegang

De expo ‘Verenigingen in Beeld’ in Werf 44 op de Schoolstraat 44 in Schilde gaat van start op vrijdag 17 maart met een openingsreceptie vanaf 20 uur. Op zaterdag 18 maart kan je langsgaan van 11 tot en met 18 uur. De tentoonstelling loopt ook nog op zondag 19 maart van 10 tot en met 18 uur. De inkom is gratis. In de gezellige bar kan je een drankje of pannenkoeken verkrijgen.

Volledig scherm De leden van 'Vrienden van de Fotografie' volgden een jaar lang 29 verenigingen uit de gemeente Schilde © emz

