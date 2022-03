Film 'De kleine prins' in de bibliotheek van Schilde

Schilde Inzamelac­tie van Jong N-VA voor Oekraïne een succes

Jong N-VA Voorkempen, Jong N-VA Schilde, Jong N-VA Schoten en Jong N-VA Stabroek hebben donderdagavond een inzameling gehouden voor Oekraïne in de JoS in Schilde. Die actie kon op veel respons rekenen. “We hebben enorm veel medicijnen en voedsel kunnen inzamelen”, aldus Tara Godts van Jong N-VA Schilde. De goederen zullen via het hulpinitiatief van de 23-jarige Roksolana Mendela uit ‘s-Gravenwezel richting Oekraïne geraken.

11 maart