Exit voor Kato in K2 zoekt K3, maar Ingeborg blijft groots fan: “Een ongelofelijke toekomst lacht je toe”

Schilde/AntwerpenEinde verhaal voor Kato Vanlouwe (25) in de VTM-zoektocht K2 zoekt K3. De beloftevolle kandidate strandde in de kwartfinale.

Een ongelofelijk geslaagde entree maakte Kato, die uit ‘s-Gravenwezel (Schilde) komt en momenteel in de Antwerpse wijk Zurenborg woont, in de zoektocht naar een nieuw K3'tje. De klinisch psychologe deed het publiek rechtop veren met haar versie van ‘Oya lélé’ en haar swingende heupen. Ze belandde met 414 van de 500 sterren op de tweede golden seat. Vele kijkers bombardeerden haar al snel tot een van de favorieten.

Ze schopte het tot de vijftien overblijvers van de meer dan 22.000 ingeschrevenen. Ook de bootcamp overleefde Kato. Met een select clubje van twaalf kandidaten mocht ze naar de studioshows. Het energiebommetje ‘Play-O’ deed haar doorstoten naar de laatste tien. In de volgende studioshow liet Kato met ‘Amor’ haar gevoelige kant zien. Dat leverde haar een plaatsje op in de kwartfinale.

In de aflevering zaterdagavond kregen de kandidaten de eer een trio te vormen met een bekende zanger. Kato en Luca mochten de spits afbijten met Milow. Ze brachten ‘Whatever It Takes’. Daar genoot Kato zichtbaar van. “Zalig. Zo leuk”, glunderde ze na afloop. “Super hoe ze de interactie opzochten. Ze hebben dat supergoed gedaan”, stak Milow de loftrompet over Kato en Luca.

Daarna moest Kato als eerste solo aan de bak. In een glitterblauw kleedje en feloranje schoenen betrad ze het podium zong ze ‘Ushuaia’. Fans in het publiek droegen zonnebrillen met Kato erop. De vakjury was minder enthousiast. “Het is een heel lastig liedje. Dat hebben we toch een beetje gehoord. Vorige week zong je zo veel beter dan deze week. Je hebt het deze week wat laten afweten”, aldus Samantha. “Echt jammer. Je bent een beeldschone meid. Er staat echt een ‘personality’. Maar je stem zwabbert en je nootjes kan je niet afmaken. Het is wel moeilijk te bewegen en te dansen. Al vond ik het eigenlijk belachelijk goed”, had Gordon toch een positieve noot klaar. “Bij mij heb je genoeg credits opgebouwd waardoor ik het wel een beetje door de vingers kan zien”, zei Samantha.

Kato had voordien nog aangegeven in het concept van K3 te geloven, wat haar meer in het plaatje zou doen passen. Ze hoopte dat geloofwaardig te kunnen brengen. Dat ze de K-factor wel eens zou kunnen hebben. Na het nummer zakte de moed haar wat in de schoenen. “Soms zat ik er ‘boenk’ op, andere keren weer niet. Jammer, want dan hoor je dat aan het nummer”, reageerde Kato.

Van Gordon en Gert kreeg Kato 70 sterren, van Natalia 73, van Samantha 74 en van haar grote fan Ingeborg 90. De 377 van de vakjury en de 249 van de publieksjury leverden Kato in totaal 626 sterren op. Ingeborg voelde de bui al hangen. “Zelfs als dit avontuur een beetje raar afloopt, is er een ongelofelijke toekomst die je toelacht”, zei ze. Eén van de vijf zitjes kon Kato niet vasthouden. Enkel Remi behaalde een mindere score. Maar hij werd nog opgepikt door Hanne en Marthe. Hij mag samen met Diede, Celester, Julia, Luca en Amy naar de halve finale. Exit Manon en Kato. “Leuk is het niet. Maar (voor de halve finalisten, red.) kei verdiend.”

Kato’s fanclub

Aan haar deelname heeft Kato alvast een superfan overgehouden: Ingeborg. Ze plaatste meteen na de aflevering een post op Instagram met beelden van de afscheidnemende kandidate. “De fanclub van Kato blijft eeuwig bestaan” en “not the end” staat te lezen in de video.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ingeborg (@ingeborgtmsergeant)