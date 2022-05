Doos aquarel op zolder maakt schilder van drukke zakenvrouw: Julie (45) opent eigen kunstgalerij

Al van kinds af aan was Julie gefascineerd door architectuur, patronen, structuren, interieurdesign en kunst. In de middelbare school ging ze wekelijks naar de kunstacademie. Ze studeerde tuin- en landschapsarchitect en specialiseerde zich in de stedenbouw. Na een loopbaan van pleinontwerper tot urban projectmanager werd ze diensthoofd van de ontwerpers van het openbaar domein van de stad Antwerpen. Vervolgens schoolde ze zich om tot vastgoedmakelaar en werd ze in die sector samen met haar echtgenoot bijzonder succesvol.

Kleurrijke vrouwenportretten

En de grootste carrièreswitch moest dan nog komen voor de mama van drie kinderen. “Ongeveer drie jaar geleden heb ik op zolder een doos aquarelverf gevonden. Meteen ben ik ermee beginnen experimenteren. Er ging echt een nieuwe wereld voor mij open. ‘s Nachts en heel vroeg in de ochtend was ik aan het schilderen, wanneer niemand me nodig had”, lacht Julie.

Ze verdiepte zich in vrouwelijke portretten, waarbij ze veel oog had voor mode, kleur en patronen. Zowel met aquarel als met acryl werkt ze. Al snel werd ze gevraagd voor exposities, maakte ze portretschilderijen voor beroemdheden en haalde ze zakelijke samenwerkingen binnen. Na een aantal exposities in galerijen in Knokke, Hasselt, Brussel en Madrid besloot ze vorig jaar dat de combinatie met het zakenleven niet meer haalbaar was en focuste ze zich volledig op haar kunst. Van oktober tot februari mocht ze een pop-upgalerij openhouden in een appartement op de kanaalsite van Axel Vervoordt in Wijnegem, dat ingericht werd door Monique Stam.

Het is meer dan een atelier en galerij, want ik creëer echt mijn eigen universum Julie Loeckx, Kunstenares

Na dat succes is ze klaar voor een nieuw avontuur. De kunstenares-vormgeefster heeft haar eigen galerij gestart in ‘s-Gravenwezel, waar ze zelf woont. Haar schitterende vrouwenportretten pronken aan de muur. Ook aan abstract werk waagt Julie zich. De kleurrijke patronen zijn daarin eveneens terug te vinden.

Persoonlijke leefwereld

Een blikvanger in de galerij is de kunstige fauteuil van JP Demeyer. Ze geeft dus ook een platform aan anderen. “Ik heb aandacht voor designers van zowel vroeger als nu, die met dezelfde passie en ambacht als ikzelf unieke stukken creëren of gecreëerd hebben”, vertelt Julie. Dat zijn heel uiteenlopende stijlen: antiek en designstukken van Bie Baert, kleurrijke boomstamtafels van Els Torfs van Elbawood Design, keramieken objecten van de Italiaanse designer Gio Schiano, vazen van Carolyn Tripp uit Londen... “Door die kruisbestuiving versterken we elkaar”, aldus Koen Van Guijze, van wie eigenzinnige verlichtingsarmaturen in de galerij te vinden zijn. Ook startende designers wil Julie een kans geven. En zelfs authentieke Chinese vazen behoren tot de collectie. “Het is meer dan een atelier en galerij, want ik creëer echt mijn eigen universum”, besluit Julie.

Alles in de ‘Art & Inspo Gallery’ is te koop. Je kan er ook terecht voor totaalinrichtingen. De galerij is open op woensdag (9-11.30u), donderdag (10-15.30u), vrijdag (10-14.30u) en zaterdag op afspraak via het Instagramaccount julie.loeckx.art of door te mailen naar julie.loeckx@mont-real.be.

