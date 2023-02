‘De boom in met deze kap!’: protest tegen rooien van 137 eiken voor heraanleg Oelegemsteenweg

De drie straten vormen een centrale verkeersas in de gemeente Schilde, tussen de Turnhoutsebaan en de grens met Oelegem (Ranst). De gemeente wilde daar al langer een gescheiden riolering aanleggen. Het lokaal bestuur had verder ook plannen voor aanliggende fietspaden in enkelrichting op de Oelegemsteenweg en Puttenhoflaan. Omdat daar voor de Schoolstraat niet genoeg ruimte voor is, zouden die fietssuggestiestroken vernieuwd worden.

Nog dertig jaar te leven

Die plannen kwamen in een stroomversnelling toen ze plots opgenomen waren in het Vlaams subsidieprogramma. In functie van de werkzaamheden zouden 137 eiken langs de dreef van de Oelegemsteenweg moeten wijken. Dat stootte op verzet. Zo lanceerde dorp24, de beweging waarin CD&V en Groen Schilde zich verenigen, maandagavond nog een actie om de bomen te redden. “Die zouden volgens boomexpert David Bergen uit Schilde zeker nog dertig jaar meegaan. De dreef dreigt echter tientallen jaren een kilometerslange betonplaat te worden. We willen met affiches op de bomen nogmaals een oproep doen om de kaalslag tegen te houden.”

“Een tweede fietspad is ook helemaal niet nodig. Een lichte verbreding van het bestaande fietspad volstaat. Daar hoeven zelfs geen bomen voor te sneuvelen”, klinkt het bij dorp24. “Bovendien zal het tweede fietspad zelfs geen aansluiting krijgen in Oelegem, want de gemeente Ranst gaat dat niet doortrekken. Dat creëert een nieuwe levensgevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruikers.”

Quote We gaan voor elke gekapte boom nadien een nieuwe aanplanten. Dat hebben we ook gedaan op de Water­straat. En daar is het stilaan weer een mooie dreef met jonge, frisse bomen aan het worden. Peter Mendonck, Schepen voor Openbare Werken

Na werken afsterven

De affiches op de bomen zijn niet lang blijven hangen, want de gemeente heeft ze al weggehaald. “Bomen liggen altijd gevoelig. Een onafhankelijke deskundige van een studiebureau aangesteld door de gemeente heeft echter geoordeeld dat de bomen die werken niet overleven. Als we ze laten staan, zullen ze een jaar à anderhalf jaar na de werken één voor één afsterven, zoals nu aan het gebeuren is op de Gillès de Pélichylei”, verduidelijkt Peter Mendonck (N-VA), schepen voor Openbare Werken. “We gaan voor elke gekapte boom nadien een nieuwe aanplanten, zoals Zuhal Demir (N-VA-minister voor Omgeving, red.) ons ook verplicht in onze vergunning. Dat hebben we ook gedaan op de Waterstraat. En daar is het stilaan weer een mooie dreef met jonge, frisse bomen aan het worden.”

Wanneer de werken zullen aanvangen, is nog onduidelijk. Momenteel loopt nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We gaan die uitspraak afwachten”, besluit Mendonck.

