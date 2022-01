Dankzij Piet Huysentruyt meteen ellenlange wachtrij bij bakker Michel Delafaille: “Heel fijn dat hij fan is”

's-Gravenwezel/Sint-Job-in-'t-Goor Judith (30) genomi­neerd voor award meest beloftevol­le Vlaamse onderneem­ster van 2021

In 2017 stichtte Judith Dillen (30) uit ‘s-Gravenwezel (Schilde) het HR-bedrijf One On One, dat logistieke of maritieme bedrijven in en rond de Antwerpse haven aan geschikte arbeidskrachten helpt. Haar onderneming gevestigd in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) wist vorig jaar meer dan een half miljoen euro omzet te maken. De succesvolle medezaakvoerster is door de WOMED Award genomineerd voor de prijs van ‘Belofte van het Jaar’.

20 januari