Binnenkort hangen 263 (!) werken van Schildese Julie (46) in Vilvoords boetiekhotel: "Een droomopdracht”

Parochie­zaal in Westmalle voortaan vlot online te reserveren

Het parochiecentrum van Sint-Martinus langs de Sint Jozeflei in Westmalle heeft haar eigen website gelanceerd. Via www.parochiecentrumwestmalle.be kan je de zaal voortaan vlot online reserveren. Zowel particulieren als verenigingen kunnen de locatie huren voor een voorstelling, concert, expositie, babyborrel, huwelijksfeest... In de zaal van circa 175 vierkante meter kunnen ongeveer 220 personen zittend plaatsnemen.