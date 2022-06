Bibliotheek week gesloten vanwege vernieuwing

Schilde Zebrapad over Turnhoutse­baan ter hoogte van ‘t Parkske op komst

Op de gemeenteraad van maandagavond in Schilde pleitte Pieter-Jan Fraussen (Groen) opnieuw voor een zebrapad over de Turnhoutsebaan (N12) ter hoogte van ‘t Parkske aan de Eugeen Dierckxlaan. “Het wordt dringend tijd, want het is daar levensgevaarlijk. Onlangs is iemand van onze partij er nog aangereden”, zei hij. Mobiliteitsschepen Olivier Verhulst (Open Vld) antwoordde dat het Agentschap Wegen en Verkeer op het laatste overleg met de gemeente beloofde daar een zebrapad aan te brengen in augustus van dit jaar.

17 mei