Ook parkavond in Hal­le-Zoer­sel valt in het water: Aaron Blommaert geeft week later optreden

Het slecht weer gooit niet alleen roet in het eten van ‘Muziek aan het Kasteel’ in Oostmalle, maar ook in dat van ‘Parkplezier’ in Halle-Zoersel. Het optreden van Aaron Blommaert gepland op vrijdag 4 augustus verschuift naar vrijdag 11 augustus.