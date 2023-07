Jonge golden retriever Blue is amper 9 maanden oud en heeft al heupprothe­se van 10.000 euro nodig: “Zonder moet hij een lange lijdensweg afleggen”

Joni Tolomei (28) woont met haar partner Lorenzo en kinderen Liano (10) en Liénna (3) in Massenhoven. Bij hen woont hun eerste huisdier van 9 maanden oud, de golden retriever Blue. Enkele weken geleden ontdekten ze dat Blue lijdt aan heupdysplasie, een aangeboren afwijking waarbij de verbinding tussen de heup en kom is verstoord. Een heupprothese en bekkenkanteling zijn de enige redding, maar hier hangt een prijskaartje van 10.000 euro aan vast. “Hij is nog zo jong, dus ik wil hem liefst nog een heel leven geven”, zegt zijn baasje.