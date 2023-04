Bestuurder rijdt 92 km/u in bebouwde kom

RECONSTRUC­TIE. Hoe familie afgesneden raakte van buitenwe­reld door burenruzie: “Er ís een andere uitweg”

Door een poort op de ene weg en een greppel in de andere zit de familie Geys uit Sint-Antonius Zoersel ingesloten op haar eigendom. De jarenlange burenruzie wordt uitgevochten in de rechtbank. Hoe is het zo ver kunnen komen? En is er een oplossing? “We zitten hier momenteel letterlijk en figuurlijk in een doodlopend straatje. Al is de familie ook wel een kans vergeten te grijpen”, aldus vrederechter op rust Jan Nolf.