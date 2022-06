Arthur (11) schrijft brief aan burgemeester: “Is het mogelijk een pumptrack te bouwen?”

Geld vrijmaken

“Het Molenveld is een tijdje geleden aangelegd. De kans dat daar een pumptrack komt is eerlijk gezegd niet heel groot. In ons meerjarenplan is nog wel 80.000 euro voorzien voor een skatepark of infrastructuur voor alle wieltjes. Al is dat bestemd voor deelgemeente Schilde”, vertelde de jeugdschepen. “Op korte termijn is wel een pop-upskateramp mogelijk in ‘s-Gravenwezel. Dat gaan we bekijken met de jeugddienst. Dat is niet zo duur en aan minder regels verbonden, omdat het tijdelijk is. In de volgende legislatuur kunnen we jouw vraag wel verder bekijken. Zo zouden we centjes kunnen vrijmaken voor permanente skatevoorzieningen in ‘s-Gravenwezel. Als we raad nodig hebben, zullen we zeker een beroep doen op advies van jou en jouw vrienden.”