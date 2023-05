Antwerp-bastion in ‘s-Gravenwezel kijkt nagelbijtend uit naar zondag: “Hopen op memorabel moment”

Vlaams parlement buigt zich over dubieuze erfenis aan KMSKA: “Dit schrikt andere pri­vé-schen­kers af, dat merken we nu al”

In de commissie cultuur van het Vlaams parlement vraagt men zich af of de erfenis van Gilberte ‘Gigi’ Ghesquière van 131 topwerken en nog eens 1,26 miljoen euro wel goed beheerd en besteed wordt door het Antwerps Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Na de commissie blijven er nog veel onduidelijkheden over, maar over één ding zijn alle partijen het eens: “Deze zaak is niet enkel een smet op het blazoen van KMSKA, maar zaait ook twijfel bij privé-bezitters om hun kunst nog te schenken aan publieke instellingen.”