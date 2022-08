Amper achttien jaar en al tweede Miss-finale voor Lindsay

Zopas is Lindsay afgestudeerd in verzorging aan het GO!Atheneum in Oostmalle. Ze doet komend schooljaar nog een specialisatie erbij. Daarna wil ze graag een opleiding volgen tot vroedvrouw.

Al staat er misschien wel een modellencarrière voor de deur. Op haar dertiende heeft ze al eens een fotoshoot gedaan, maar vorig jaar nam ze voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing. Ze behaalde de finale van Miss Fashion. Daar moet ze toch een zekere indruk hebben nagelaten. De organisatie van Miss Grace Benelux - een verkiezing voor dames uit België, Nederland en Luxemburg van 17 tot 27 jaar - had Lindsay zelf benaderd met de vraag of ze zich niet wou inschrijven. Ze stootte door bij de preselecties en behoort nu tot de 17 overgebleven finalisten. “Er komt heel wat promocampagne bij kijken. Momenteel zijn we volop de dansjes aan het oefenen. Binnenkort hebben we nog een bootcamp.”

Volledig scherm Lindsay De kaestecker is finaliste bij Miss Grace Benelux © RV

Dromen najagen

De grote finale breekt aan op 17 september om 19.30 uur in zaal Den Egger in Scherpenheuvel. Het zal op meer aankomen dan schoonheid, want de voormalige wedstrijd Benelux Beauty heeft bewust haar naam veranderd in het huidige Miss Grace Benelux. Al mag dat voor de spontane, sociale en positief ingestelde Lindsay geen probleem zijn. “Dankzij mijn deelname aan Miss Fashion heb ik al wel wat meer ervaring dan heel wat andere meisjes. Ik schat mijn kansen best hoog in. Miss worden zou wel echt een kinderdroom zijn die uitkomt.”

Winnen of niet, Lindsay wil met haar deelname wel een boodschap meegeven aan andere jonge meisjes. “Ik wil voor hen een voorbeeld zijn dat je nooit te jong bent om je dromen na te jagen”, besluit ze.

Stemmen op Lindsay voor de publiekstitel kan via het Instagram-account van Miss Grace Benelux. Als ze het meeste likes krijgt, verovert ze sowieso een plek in de top 8 in de finale.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MISS GRACE BENELUX ® (@missgracebeneluxofficial) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.